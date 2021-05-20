許繹彬：通脹預期不斷　留意中石油

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股佛誕假期前又出現「乾升」的現象，令投資者「摸不着頭腦」。他指出，也許受惠首批6隻恒生科技指數交易所買賣基金(ETF)在內地募集資金，並公告預計它們至少能募集到280億元人民幣資金，而募集途徑會通過港股通或合格境內機構投資者(QDII)渠道購買恒生科技指數成分股，預期ETF資金將於未來數周開始投資港股，市場憧憬再有「熱錢」會追捧恒指科技板塊，令近期一直處於弱勢的科技股，走勢暫時喘定。

美股方面，他相信仍會呈現「大上大落」或「日起日跌」的現象，總統拜登上任後，外間均認為他已做好了「先安內」的工作，從而令人開始擔心他未來會開始進行「後攘外」的工作，矛頭相信亦離不開中國，所以投資者要格外留神。