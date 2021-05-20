許繹彬：通脹預期不斷 留意中石油
2021年05月20日 10:59
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許繹彬
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股佛誕假期前又出現「乾升」的現象，令投資者「摸不着頭腦」。他指出，也許受惠首批6隻恒生科技指數交易所買賣基金(ETF)在內地募集資金，並公告預計它們至少能募集到280億元人民幣資金，而募集途徑會通過港股通或合格境內機構投資者(QDII)渠道購買恒生科技指數成分股，預期ETF資金將於未來數周開始投資港股，市場憧憬再有「熱錢」會追捧恒指科技板塊，令近期一直處於弱勢的科技股，走勢暫時喘定。
許認為，儘管此消息可帶動北水再度流入科技板塊，但相信力度會大不如前，灌溉力度亦會因外圍市況而變得收斂，畢竟投資者必須面對當前的現實：今年疫情持續肆虐，其他國家儘管仍有確診個案，但各國政府好像已用「適應」、「習以為常」的心態面對，所以現時就算仍有確診數字，全球政府在民生上只呼籲國民要做好所有防禦措施，而主力着手籌備疫情後的刺激經濟措施，盼能盡快令經濟從谷底回升。正因如此，各國(特別是美國)均會出現「通脹」或「加息」的預期；但他認為，會否「加息」或仍言之尚早，但各國最喜歡使出的量化寬鬆政策，今年可能會「縮手」；而「派銀紙」的措施更有可能暫停，令股市不會好像去年那麼「順境」，特別是科技股未必能延續去年的強勢。相反，近日因通脹聲音不斷傳出，令商品市場暫跑贏今年大市，尤其石油類別，投資者不妨留意中國石油(00857)。
美股方面，他相信仍會呈現「大上大落」或「日起日跌」的現象，總統拜登上任後，外間均認為他已做好了「先安內」的工作，從而令人開始擔心他未來會開始進行「後攘外」的工作，矛頭相信亦離不開中國，所以投資者要格外留神。