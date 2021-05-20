【高盛推介】騰訊業績 留意高槓桿購證
2021年05月20日 11:29
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(20日)公布今年首季度業績的騰訊控股，自上周五(14日)起連日上升，周四早段開市隨即突破610港元水平，高見615.5元，突破近兩周高位。
市場料騰訊今年首季收入介乎1,308.36億至1,388.74億元人民幣，按年升21.1%至28.5%。非國際財務報告準則純利料介乎296.27億至369.51億元人民幣，按年升9.4至36.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，周一及周二(17及18日)共錄得約990萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關產。牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金較集中在585至590元收回區域的產品。熊證則見周二有資金沽出615元以下收回價的貼熊，並見630至635元收回區域的產品獲資金留意。
觀察港股通資金流向，則見在上周二(11日)至本周一錄得接近100億元資金淨買入後，周二北水繼續買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價600至690元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購證(20695)。價外選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購證(14571)。牛證方面的近牛選擇可留意新上市的騰訊牛證(63267)。並可留意收回價稍遠一點的騰訊牛證(61642)。
騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13倍，行使價600至690元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購證14571，行使價700.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿14.1倍，價外、高槓桿。
騰訊牛證63267，收回價580元，行使價577.2元，換股比率500，槓桿比率17.6倍，新上市近牛，適合即市操作。
騰訊牛證61642，收回價570元，行使價567.2元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，近38.5元收回距離牛證。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價520至600元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽證(11039)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽證(22503)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(52853)。遠熊選擇可留意騰訊熊證(60830)。
騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿14.4倍，行使價520至600元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、低街貨。
騰訊熊證52853，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率16.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，近51.5元收回距離遠熊。
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