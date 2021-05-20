【高盛推介】美團連日反彈 輪證部署
2021年05月20日 11:37
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團在周一(17日)起連日反彈，周二(18日)重上260港元水平，收市升約2.3%，周四(20日)早段繼續做好，見低位255元後隨即反彈急升，高見276.8元，突破1周高位，跑贏大市。
美團將於下周五(28日)公布今年首季業績，市場指由於美團近年大力拓展包括社區團購的業務，令短期盈利能力受壓，料今年首季非國際財務報告準則虧損料介乎31.08億至53.81億元人民幣。然而大部分券商仍看好美團後市走勢，給予「買入」等看好評級，目標價最高545元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁股價反彈部署認沽證，周一及周二共錄得約360萬元資金流入。牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金較集中在235至240元收回區域的產品。並見流入熊證的資金集中在270至285元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見近期北水連日趁低吸納美團，當中過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約55.5億元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團購證(21395)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購證(21953)。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上換股比率500兌1牛證中，最貼價的新上市美團牛證(63254)。遠牛選擇可留意美團牛證(60737)。
美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、低街貨。
美團牛證63254，收回價249.6元，行使價246.6元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，新上市、市場上最貼價500兌1牛證。
美團牛證60737，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽證20035，行使價261.8元，2021年7月8日到期，實際槓桿7.7倍，短期、高槓桿。
美團熊證60236，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證58624，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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