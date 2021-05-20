東亞疫情升溫衝擊全球供應鏈　美國通脹勢加速？

新冠肺炎疫情過去幾周在日本、南韓、台灣及越南等亞洲主要製造業經濟體爆發，可能再度衝擊全球供應鏈，導致美國的通脹率加快上升。

管理顧問公司IMA Asia執行董事 Richard Martin周三(19日)表示，隨着全球兩大經濟體美國、中國需求激增，推動去年至今東亞經濟體生產價格快速的上漲。然而，全球供應鏈中的任何「小故障」，例如亞洲各地關鍵生產基地關閉，都可能導致通脹大幅上升，這本質上會影響美國與中國的物價。據報，越南已暫時關閉北江市的4處工業區，而台灣半導體巨企鴻海在其中3處設有廠房。

Martin認為，今年底FED將不得不加息，將較他們原先預期還要早。他指出，撇除亞洲經濟體的疫情危機，美國製造業也將讓通脹加速攀升。美國總統拜登的2.25萬億美元基建案最終若通過，將提高製造業需求，並且會非常迅速地推高物價。

市場近期擔心通脹加快，會促使美國聯儲局(FED)提前加息。儘管FED此前表示，通脹壓力僅為暫時現象，將維持寬鬆貨幣政策。然而，周三(19日)公布的4月聯儲局會議紀要暗示，在即將舉行的會議上開始討論調整買債計劃可能是合適的。