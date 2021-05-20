滙豐推出400億元貸款計劃　支援香港中小企

滙豐宣布推出全新貸款計劃，為香港中小企預留400億港元貸款額，在本地經濟復甦的勢頭加快下，助客戶部署業務發展，為未來增長作準備。

該計劃涵蓋來自各行各業的現有和新滙豐商業客戶。除了提供資金支持，滙豐同時推出一系列服務優惠，助客戶發展業務或提高效益。

由5月20日至11月30日期間，成功申請計劃更可享服務優惠包括：新申請的分期貸款，可享兩個月利息回贈，最高可達20,000元；新使用貿易或應收帳融資的客戶，可獲首兩個月交易手續費優惠，最高可達50%折扣；新自動轉帳客戶首兩個月交易費全額回贈；豁免新申請滙豐「智豐收」銷售點收款方案開立費；首500名於網上申請開立商業綜合戶口的客戶，可享戶口申請費全免。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，香港企業積極創新，在製造產品或提升服務方面，均朝着高增值方向發展。在後疫情時期，他們需要投資於科技和可持續營運模式，以加快增長步伐。該行會繼續支持客戶的業務發展進程。

滙豐香港工商金融主管方嘯指出，作為香港中小企業的主要銀行夥伴之一，滙豐已多次率先提供適切的支援和創新方案，幫助企業應對挑戰、加快轉型，以抓緊新機遇。隨着疫苗在港推出，以及預料經濟復甦勢頭於年中加快，企業將更着力推動業務增長。

自2020年2月起，滙豐已透過其他措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及接近2,500億元貸款金額。