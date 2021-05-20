鄧建初：股市禾雀亂飛　上車落車要及時

正當一眾股民翹首以待，以為恒指今年應會衝破歷史高位之際，再度傳來內地進行反壟斷法調查，及整頓巨企科網之金融政策。這猶如一盤冷水照頭淋，新經濟股立時跌個四腳朝天。過往天之驕子，頓時變了地底泥，於高位追貨者莫不叫苦連天。

美國總統拜登推出數萬億美元量寬，及準備大興土木搞基建工程，資源商品類股絕地反彈。加上憧憬注射疫苗後旅遊政策放寬，經濟復甦，航運類股鹹魚翻生。然而，過去幾年科網股獨領風騷之雄姿，已深深印在不少股民的腦海中，儘管一跌再跌，支持者仍對其戀戀不捨，以致錯失兩大板塊之升幅。

現今股票市場複雜多變，與以往炒股模式截然不同。新舊經濟股此起彼落，輪流轉令股民們容易企錯邊。近期新經濟股的股災式下跌，令本來手持該類股票之股民，由贏錢變成輸凸。證明就算買中一隻優質股票，亦要懂得上車落車，才能在波譎雲詭的股票市場長期獲利。如果在極高位吸納一些至今仍沒有盈利的新經濟股，未來能重見家鄉的機會相當渺茫。

初哥較喜歡短炒，在這風高浪急的股票市場，幸運地安然無恙。在訂閱群組中，同一隻股票也可以多次撈底摸頂，成功獲利而回，實在要歸功於圖表分析及炒作模式。先定下輕微止損盤及買中獲利點後，加上若干利潤推上變止賺盤，之後才定下目標位。思路清晰，技巧熟練，股票炒作變得輕鬆自在。間中的止蝕損失，就當作交易成本，心理壓力大減，馳騁股場自然得心應手。

初哥有兩個老友，聽從我的意見，在今次大跌浪中，除了避開股災還能大賺七位及八位數字。前者根據初哥建議抽的新股，九成以上皆獲利而回。後者分別在約190元及500元大手買入兩隻巨型科網股龍頭，在詢問我的意見後，僥倖能夠於歷史高位回調少許時套利離場，大賺一筆。

初哥並非自誇，能夠按股市節奏行事，自當與精通圖表語言及摸熟市場運作模式有一定關係。勤有功、戲無益，以往曾經躲懶多年，擱筆停耕，近年因着老友周顯大師的投資日報，才回復寫稿生涯，觀摩圖表更覺駕輕就熟。寫到這裏，真的要多謝他了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)