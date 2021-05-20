邵志堯：金融界都有名人效應　散戶要帶眼識人

世界賣得最多的書本是《聖經》，而每年信徒奉獻給教會的金額超越所有政府所收的稅款，若果從事業經營的角度看，這是一門巨大的生意，做到教主便能夠呼風喚雨，有信徒為你保駕護航，令人趨之若鶩。

在股市裏最出色的莫過於股神巴菲特，他精於價值投資法，持有股票以十年為單位，雖然也有失手時候，但會手起刀落，承認錯誤，不會因為他的名氣而在股市內上下其手。

另一種是幕後有人精心打造成代言人，把他推到神壇，標榜他近年的業績，在傳媒一窩蜂報道下成為眾人乾爹或契媽，有點石成金的風範。另外一些是講故事能手，包裝成創新企業家，以壞孩子形象出現，俘虜萬千想反叛想顛覆的人，地球的事吹到不能再吹，更索性吹到宇宙，令人嘖嘖稱奇。

「有名自然有利」是一句經得起考驗的說話，但名人是否經得起考驗便要靠時間去證明，最近兩位名人由天上打落凡間，一個是因為股價從最高峰下調三成，由契媽變成臭八，而另一位在虛擬貨幣的指指點點、前後矛盾而令信徒無所適從而損失不菲，由愛生恨不計其數。

古往今來，人民也渴望有領袖出現，如同摩西帶猶太人過紅海到迦南山，把自己的未來交給領袖是大部分群居動物的習性，口裏雖然常說有獨立思維是自我安慰的舉動，不論學歷和地位，不可以說自己沒有獨立思考能力，但名人出現和有特別形象的名人又不一樣，他們認同這個名人便顯得地位超然，就算帶你去屠房賣掉給你宰了，你也忙着為他數錢，這一次名人反口腹舌只令小部分人離棄他，他還有眾多信徒為他搖旗吶喊，不知真睡還是假睡，睡着的人很難弄得清醒，須知道要承認自己看錯人是何等困難的一件事。

江西財經大學客座教授 邵志堯