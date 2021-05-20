【瑞通推介】恒指考驗10天線　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局會議紀錄顯示，部分委員開始考慮縮減買債規模。道指隔晚一度挫逾580點，收市跌幅收窄至164點或0.5%，報33,896點。

恒指假期前收報28,593點，升399點或1.4%，連升3日並重上10天和20天線。周四(20日)早段一度回吐300點，至28,300點以下，暫於10天線見支持。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.4億元，反映投資者預期港股將見調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

美團在假期前夕錄約9.4億元北水淨買入，是淨流入第二多港股，股份收升2.3%，企260元。美團將於下周五(28日)公布今年首季度業績，券商料公司在社區團購等新業務上加大投入，上季虧損會進一步擴大，並聚焦其社區團購及監管指引。美團周四早段先跌後回升近半成，重上10天線(約263.2元)及270元關口，暫連升3日。分別有約860萬元和逾2,400萬元在周二淨流出其輪證好倉和淡倉。

比亞迪股份完成生產第100萬輛新能源汽車，並宣布比亞迪乘用車將進軍歐洲，首站選址挪威。另外，工信部、生態環境部、海關總署3部門近日聯合發公告，7月起全國全面實施重型柴油車國六排放標準，禁止生產、銷售不符標準的重型柴油車。比亞迪在假期前逆市收跌1%於151.3元，盤中低見148.4元，險守10天線，兩連升結束。周四早段回升逾7%，逼近163元見阻力。周二有逾520萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流出。

小米集團周二(18日)以全日高位26.6元收市，漲1.7%，連升3日。集團將於下周三(26日)公布首季業績，券商料期內非國際財務報告準則經調整淨利潤介乎33億至逾45億元人民幣，按年升46.4至98.5%。印度市場情況及集團拓展電動車指引等將是市場關注焦點。小米周四早段低開後回穩，曾升穿27元水平。逾900萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有逾140萬元淨流入。

藥明生物周二同樣以全日高位收市，報109.9元，升1.9%，3連升並企穩各移動平均線之上，亦重越上月107元配股價。股份周四早段好淡爭持，曾重上110元後回落。周二分別有逾150萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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