美伊有望恢復核協議　印度與歐洲煉油廠搶先評估採購策略

伊朗核協議的談判於本月7日在奧地利維也納重啟，外電引述消息報道，由於預期美國將解除對伊朗的制裁，印度及歐洲煉油廠已搶先重新評估其原油採購，以便為今年下半年採購伊朗石油騰出空間。

據悉，至少一家歐洲煉油廠在與伊朗國家石油公司(NIOC)，已就恢復採購進行深入討論。

而有印度煉油廠則表示，計劃減少購買現貨，以便有餘裕採購伊朗原油。事實上，幾家印度國有煉油廠已承諾，一旦制裁解除，就會向伊朗買石油。印度煉油廠已趁市場過剩導致油價變便宜時提高現貨採購佔比，而且以美國石油取代減少的伊朗原油份額。

伊朗不披露其石油出口數據，但根據油輪追蹤數據的評估顯示，2018年出口量從最高峰每日280萬桶，下滑至20萬桶的低位。分析師預計，當制裁解除時，伊朗第4季原油出口將加大至每日150萬桶。

歐盟官員周三(19日)表示，很有信心伊朗核協議的談判最終可達成共識、恢復協議，最快於下月中之前有結果。而伊朗副外長阿拉格奇，對下周展開的最後一輪會談予以期待，爭取美方重新加入協議，暗示有望於下月18日伊朗總統選舉前達成共識。談判焦點落在美國具體準備解除甚麼制裁、伊朗何時重新遵守協議、如何處理此前的濃縮鈾問題。