被指使用新疆棉　UNIQLO銷美襯衫年初被扣留

美國國土安全部去年12月宣布，因為涉及強迫勞動，美國海關與邊境保護局(CBP)對「新疆生產建設兵團」(XPCC)生產的棉花製品發出暫扣令，扣留XPCC生產的棉花與棉花製品。

日媒報道，根據CBP於5月10日公布的文件，今年1月5日UNIQLO一批銷往美國的襯衫在洛杉磯港口被扣留，原因是原料疑為中共旗下XPCC生產的棉花。UNIQLO於3月底提出文件反駁，指這批襯衫的原料與XPCC無關，但不被CBP接受，反稱UNIQLO沒有提出該商品「生產、加工、處理的紀錄」，而且生產者與工廠的地點不明。

迅銷公司對事件表示「非常遺憾」，重申已確認原料的供應鏈並未涉及侵害人權的強迫勞動，所使用的棉花在生產過程也沒有強迫勞動的問題。迅銷會長兼社長柳井正4月召開記者會時，未有明確回應旗下企業是否有用新疆棉。