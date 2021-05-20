比特幣風暴：3大因素促冧市　但不會因此而消失…

比特幣周三(19日)大冧市，引發虛擬貨幣市場大風暴。比特幣價格曾跌穿30,000美元關，雖然之後跌幅收窄，但有虛擬貨幣平台交易暫停，持有者膽戰心驚，全球股市和商品市場亦為之震盪，可謂今年全球金融市場一只「黑天鵝」！

綜觀是次比特幣價格大幅震盪，有三大原因。

首先，比特幣價格由去年9月10,000美元水平，急升至今年3月一度升穿64,000美元，累計升幅達逾五倍，市值一度突破9萬億港元。更好的投資產品，出現如此瘋狂的升幅，調整是早晚的事，更何況比特幣沒有與實物掛鈎，屬高風險資產，特色向來是升跌也急。

第二，過去三季比特幣的升幅，涉人為操蹤。比特幣大升的背景，乃全球央行大放水救市，市場資金氾濫，股市估值又高企，資金苦無出路，故以抗通脹、抗美元貶值、替代黃金和新經濟概念等種種理由「煲」起比特幣，更吸引大量資金，尤其散戶兵團流入虛幣市場大肆炒作。不少金融機構更乘機火上添油，成立各種與比特幣掛鈎的交易所買賣基金(ETF)，更有上市公司不務正業，加入投資比特幣的行業，背後就是有一班幣圈大戶在操蹤價格。

截至去年底的數據，美國華爾街機構掌握了五成的比特幣供應量，持有1,000個比特幣的戶口超過2,200個，涉約780萬個比特幣，佔總流通量1,871萬個的比例超過四成，貨源集中，顯示大戶完全有能力操縱比特幣價格去向，從中牟利。就如股市中的低流通量細價股一樣，大戶舞高弄低過後，最終離不開大冧市，大戶「割韮菜」收場，傷的都是一批在升浪後期高位接貨的散戶兵團！

第三，比特幣的大好友轉口風，是預示幣值大冧的先兆。所講的是比特幣大好友--美國電動車企特斯拉的創辦人馬斯克(Elon Musk)指，最近以環保為由不再接受比特幣買車。其實，特斯拉銷售電動車，一直在蝕錢，靠出售Carbon Credit和炒賣比特幣的收益來轉虧為盈，推高股價。可當全球車企都開始增產電動車，不用再向特斯拉購買Carbon Credit，少了一筆可觀收入，特斯拉的業績只怕難以維持。過去特斯拉的營收和盈利達都一定目標，馬斯克會獲發「超筍價」認購證，從而令其個人財富不斷膨脹，故此君樂於做比特幣大好友，讓自己的身家水漲船高，躋身全球首富之列。惟如今可以預見業績好大機會無法維持，毋須再託住比特幣價格，反過來以「不環保」為由多補一腳，候低再部置倉位，完全是大孖沙舞高弄低的慣常手法。

講到尾，誠如各大央行所言，比特幣本質上沒有實際價值，屬高度投機產品，是其價格大上大落的原因。可比特幣並不會因此而從此消失，皆因虛擬貨幣這新產品具有可觀的塑造性。比特幣作為虛幣領頭羊，價格會有波動，但並未「玩完」。再看，今次引來大冧市的理由，是中國禁止其交易，問題是中國從來沒有讓比特幣交易合法化，何來「封殺」？以之作為狂沽藉口，顯然亦是別有用心。

未來比特幣的真正挑戰，是各大央行推出法定的數碼貨幣，並針對其他非官方虛擬貨幣加大打壓。無論如何，投資者可被虛幣的大幅波動嚇怕，但切忌完全否定其存在價值，有理由相信，虛幣市場會繼續推演，繼續改良，並朝規範化發展，投資者應認真研究背後的區塊鏈技術，才不會被新經濟時代淘汰！