比特幣企3.9萬美元水平　道期跌54點

美匯指數報89.99；港匯升見7.7631；離岸人民幣(CNH)報6.4352；美元兌日圓報108.97；歐元企1.2201，英鎊處1.4135。金價報1,875美元。布油報66.73美元，紐油報63.68美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨跌54點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國4月領先指數

●港股連升3日後回吐，恒生指數收報28,450點，跌143點或0.5%。國企指數收報10,642點，跌11點或0.11%；科技指數收報7,915點，升98點或1.25%。主板成交1,687億港元。金融股領跌，友邦保險及建設銀行齊跌逾2%；滙豐控股跌1.52%；中銀香港跌1.77%；工商銀行跌1%。資源股被洗倉，其中以鋼鐵股最傷，馬鞍山鋼鐵及重慶鋼鐵收市瀉逾11%。

-傳京東物流IPO提前截止認購。

●比特幣風暴：3大因素促冧市，但不會因此而消失…

●美伊有望恢復核協議，印度與歐洲煉油廠搶先評估採購策略。

●東亞疫情升溫衝擊全球供應鏈，美國通脹勢加速？

●台灣面臨「三缺」，經濟處轉捩點…

●面對大宗商品漲價潮，內地未擬收緊貨幣政策。

●又一中資科企大佬退下？張一鳴將辭任字節跳動CEO。

●廣州2025年GDP將達3.5萬億人幣。

●華為賣車「開門紅」，明年目標挑戰30萬輛。

●繼龍蝦紅酒東星斑後，中澳貿易戰又有新目標…

●內地首4月新能源車產銷突破70萬輛，比亞迪升逾7%。

●4月人民幣國際支付佔比降至1.95%，全球排第6。

●瑞信料全球股市將現深度修正，低吸「飛雲」來了…

●滙豐推出400億元貸款計劃，支援香港中小企。

●大角咀重建項目已截標：至少12財團入標，中小型發展商積極。