宏安旗下青衣薈藍望月內獲發售批文

程指，項目屬單幢設計，共有320伙，包括開放式單位佔252伙，實用面積203至215方呎；一房戶佔28伙，實用面積256至257方呎；另特色單位佔40伙，實用面積181至257方呎。項目面向藍巴勒海峽方向的單位中，有逾半可享海景。該項目由2樓至20樓，當中不設4樓、13樓和14樓，樓底高3.5米，以及共設有15個車位。

售價方面，程表示同區較少同類戶型供應，故一般海景單位、細單位、荃灣區以至近期發售的中小型單位的價格皆在參考售價之列。程又認為樓盤具競爭力，指市場不少物業代理反映很多準買家都在留意項目，相信當區客源比例將會較高，而投資者和分支家庭客都會有興趣。她又指，項目的預計關鍵落成期為2022年12月底。

至於同系油塘曦臺已屆現樓，現餘下約40伙待售，個別單位加價3至5%。