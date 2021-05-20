一田黃思麗：百貨業務現曙光　目標全年生意錄增長

零售市道持續回暖，一田行政總裁黃思麗表示，今年首4個月整體銷售有輕微升幅，其中百貨業務「見到曙光」，按年錄輕微增長，坦言與2019年新冠肺炎疫情前的水平仍有距離，而追至該水平亦有難度，因部分消費直接或間接與旅遊業有關，冀明年可錄得增長。至於超市業務受去年基數高影響，則按年微跌，但較2019年有雙位數增長。目標今年整體生意有增幅，升幅要較首4個月更高。

港府計劃暑假派發5,000元電子消費券，她透露，一田會與電子錢包WeChat Pay HK及八達通合作，而客人在WeChat Pay的應用程式預先登記，可獲取現金優惠券，而公司亦會推出5,000元的產品套裝，以吸引消費者。

一田百貨將於5月27日至6月2日舉行「購物優惠日」，會員可優先登記，於首日早上9時至12時入場購物，超市優惠亦會延長兩周至6月9日。黃思麗預計，隨着疫情穩定、失業率有所改善，經濟逐步回復正常，今次購物優惠日銷售額可增長5%，對超市、家品、床上用品類別產品銷情有信心。

她又指，早前的網店優惠期間的銷售與去年11月相若，銷情較好的類別為家品、床品及超市產品，而優惠券亦出現超購。另外，直播共接觸3.9萬人，銷售單數按年增1.53倍，銷售額亦升83%。