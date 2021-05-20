證監會：懷疑IPO與「唱高散貨」有關　可拒絕申請

聲明中指，有理由懷疑在部分個案中，犯事者利用IPO的配售部分，將股份分配予受控制承配人，從而非真正地滿足《上市規則》的規定，為股份營造一個虛假市場；或進行挾倉，以便在上市後更易於操縱有關股份的市場。

兩家監管機構注意到，過去兩年部分有問題的IPO項目中，包銷商獲支付異常高昂的佣金。舉例來說，市值低於6億元的項目平均包銷佣金率，由2017年的約4%大幅上升至2020年的12%，與集資淨額不合比例，部分個案包銷佣金率甚至超過20%。部分上市開支可能以回佣形式輸送給協助營造「市場」的受控制承配人，以向他們作出補償，或資助這些承配人認購價格被托高的股份。

證監會正加強審查出現預警迹象的有問題申請，證監會及港交所將在有需要時使用其監管權力，反對或拒絕部分申請。同時會嚴格檢視每個上市申請人的估值，以評估有關最低市值和其他首次上市規定的合規情況。同時會繼續緊密合作和交換資料，以確保能採取適當的監管對策來處理任何不當行為。

證監會指，當股份股價或成交量出現任何異動；上市後股權高度集中；上市文件似乎可能載有虛假、不完整或具誤導性的資料；或有其他失當行為的證據，將可以指示聯交所將股份停牌。另亦已加強監察參與IPO的簿記建檔及配售活動的中介機構，並將對那些涉及有問題的機構進行深入的視察，並採取執法行動。

證監會支持聯交所調高主板盈利規定，而聯交所根據其市場區分策略，按照主板定位來設定合適的盈利要求，藉以維持香港股票市場質素的舉措。

證監會行政總裁歐達禮表示，參與首次公開招股過程的上市申請人及機構在維持香港股票市場的質素和廉潔穩健方面，擔當重要角色。在新訂盈利要求生效前，將特別關注那些借助進取的盈利預測來支持其預期估值的新上市申請。