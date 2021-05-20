港交所提高主板上市盈利門檻60%　擴大聲譽制裁範圍

另外，聯交所有關紀律處分權力及制裁的建議，將在按《紀律處分諮詢總結》所述稍加修改後全面實施。實施有關建議將擴大可作聲譽制裁的範圍，並確保可對更多個別人士作紀律處分，包括導致或明知而參與違反《上市規則》的高級管理人員，有關修訂將於2021年7月3日實施及生效。

值得注意的是，港交所及證監會就首次公開招股失當行為發表聯合聲明，聲明直指愈來愈多懷疑「唱高散貨」與近年的首次公開招股項目有關，當局懷疑這些計劃有部分早在首次公開招股過程的初期便已部署，目的是要在稍後操縱股價。

聲明指出，證監會可根據《證券市場上市規則》第6(2)條獲賦權，可在其覺得(i)該項申請並不符合《上市規則》的規定；或(ii)讓該等證券上市並不符合投資大眾的利益或公眾利益時，反對某項上市申請。