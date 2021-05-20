燕麥奶賣出百億估值！Oatly美國納指上市

除了豬肉可以全素肉代替之外，連奶都一樣唔需要用到牛媽媽，就是燕麥奶、椰子奶同杏仁奶這些植物奶。最近就有間燕麥奶製造商打算上市，計劃籌集14億美元(109.2億港元)資金。原來燕麥奶都可以賣出百億估值！

瑞典燕麥奶製造商Oatly在納斯達克進行首次公開募股(IPO)，每股定價17美元，屬招股定價範圍的上限。2001年推出第1樣產品的Oatly近年來發展迅速，燕麥奶已經在20多個國家、6萬間零售商和3.2萬家咖啡店中的貨架上出現。

Oatly在招股說明書中開宗明義：對於人類和地球更有利的食品系統抱有大膽的願景。雖則望落包裝設計年輕跳脫，但其大股東其實是由中國政府持有的實體與一間比利時公司的合夥企業。另外，私募基金巨頭黑石集團(Blackstone)都有約8％股份。

Oatly上市就證明，以植物為基礎的食品行業繼續吸引投資者的關注，體現千禧一代和Z世代消費者對健康的關注，這班城市人更加關注動物產品對環境的影響，亦都願意付更多錢去買這些健康食品。

其他素食概念公司，好似Impossible Foods同Beyond Meat一上市就爆紅，唔知Oatly的命運會點呢？