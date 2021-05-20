【一手盤攻略】港島南鐵路盤逸南登場

港府10年前推動「起動九龍東」計劃，打造中環以外的第二個核心商業區(CBD2)，下一步又會重點發展哪個地方呢？在新出爐的2020年度施政報告中，便提到「躍動港島南」計劃，外界預料，該區在不久將來出現翻天覆地變化，若想及早捉緊發展機遇，不妨沿港鐵南港島線，尋找兼具鐵路效應的樓盤，而最新登場、毗鄰利東站的逸南就萬勿錯過。

在「躍動港島南」計劃中，港府表示會致力將南區打造成適合工作、居住、創意及消閒玩樂地區。逸南所在的鴨脷洲與對岸的香港仔，仍保留了昔日的漁港風情，在沿兩岸的海濱長廊，可欣賞到避風塘景色。鴨脷洲大街亦以生猛海鮮聞名，堪稱為「港版築地市場」。當局點名提到會投放資源，提升附近一帶文化及消閒設施。另外，逸南距離海洋公園亦很近，由利東站往海洋公園站只是8分鐘，假日不愁無好去處。當局亦制定了海洋公園重生方案，是「躍動港島南」計劃重點之一，將提供更多元化的娛樂消閒及旅遊體驗。

除了旅遊娛樂方面，「躍動港島南」還提及要將黃竹坑工廈轉型升級，該區近年有多個商業項目正在醞釀中，可望帶動周邊住宅市場。近期最矚目的要數黃竹坑站3期上蓋項目，除了有住宅，還有大型購物商場，預料最快2023年落成。逸南住戶日後只要搭一個港鐵站，便能享受購物樂趣。

逸南周邊發展潛力無限，而民生配套則已很成熟，樓下的鴨脷洲大街不只有海鮮檔，還有民生商店。樓盤距離鴨脷洲市政大廈只是1分鐘步程，有齊街市及康體設施。住戶每日飯後更可到樓下的海濱長廊散散步，連接了多個公園，包括鴨脷洲公園、鴨脷洲風之塔公園等。

鴨脷洲向來新樓供應不多，謝文禮指相關樓盤在租賃市場亦很搶手，對區內國際學校的教師，以及經常吸引往返中環、金鐘及黃竹坑商業區的專業人士，都極具吸引力，單位平均呎租介乎50至60元。