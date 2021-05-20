【新盤追擊】南區鐵路新力軍　逸南登場

精明的香港人識飲識食識得揀，買樓同樣有慧眼！穩中求「升」的鐵路盤當然是置業的不二之選。自連接金鐘站與鴨脷洲的南港島線於2016年末通車後，沿線物業隨即升格。美聯物業助理聯席董事丘松原表示，居民由利東站出發，約10分鐘便直達金鐘，吸引大批於港島上班的單身貴族遷入鴨脷洲，以鴨脷洲大街物業為例，通車以來，呎租已有三成升幅。

坐落在鴨脷洲大街的鐵路新力軍——逸南，距離港鐵利東站不足1分鐘步程，樓盤由恒地發展，提供138伙，涵蓋開放式至一房戶型，另設特色戶，面積由183方呎起，部分單位可望香港仔避風塘海景。

逸南坐落鴨脷洲大街，日常生活已經不假外求，若嫌不足，亦可以乘搭3分鐘街渡前往對岸的香港仔，那裡有香港仔中心及利港商場等多個民生商場。

另外，政府在2020的施政報告中提及「躍動港島南」，丘松原又稱，計劃用意是將南區打造成充滿活力和創意的消閒玩樂區，例如提升區內的文化及消閒設施及活化珍寶海鮮舫，讓市民和遊客進行文化深度遊，讓南區變成富歷史與教育意義的多元化旅遊景點，魅力大增，展望未來物業價值進一步推升。

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