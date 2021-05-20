藍灣半島單日錄3宗買賣　套三房近1000萬沽

準買家恐樓價再升，近日加快入市，小西灣藍灣半島單日連錄3宗買賣，其中套三房戶售998萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島單日連錄3宗買賣，其中8座低層G室，實用面積594方呎，套三房間隔，獲買家以998萬元買入，實用呎價約16,801元，新買家為區內客。

●鰂魚涌太古城鄱陽閣低層B室，實用面積489方呎，兩房間隔，附有裝修，議價後以850萬元易手，實用呎價約17,382元，新買家屬於用家，原業主於1998年12月以202萬元買入，持貨23年帳面獲利648萬元。

●鰂魚涌康景花園D座低層5室兩房戶，實用面積約442方呎，望山景，開價730萬元，減價55萬元，獲同屋苑分支家庭客以675萬元購入，實用呎價約15,271元，項目現時有約34個放盤，入場費由768萬元起。

●北角城市花園2座中層C室，實用面積792方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,260萬元承接，實用呎價15,909元，原業主於2012年6月購入自住，當時作價762萬元，期內升值約65%。

●天后金龍大廈B座低層1室，實用面積1,143方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約2,118萬元承接，實用呎價約18,530元，原業主於2007年7月以755萬元購入，持貨近14年帳面獲利1,363萬元，期內升值逾1.8倍。

●大潭浪琴園4座中層B室，實用面積1,534方呎，套三房連工人套房間隔，享全海景，連租約以3,680萬元易手，實用呎價23,990元，新買家屬於用家，打算待租約完後收回自用，原業主於2010年以2,600萬元買入，持貨11年升值約41.5%

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九龍區

●荔枝角居屋荔欣苑B座低層2室，望內園景，三房間隔，實用面積約601方呎，未補價第二市場以695萬元放盤6個月後，區內綠表客睇樓兩次，即洽購單位，終減至648萬元成交，實用呎價約10,782元。

●長沙灣泓景臺1座中層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，吸引用家睇樓後即拍板承接，成交價898萬元，實用呎價約18,252元。原業主於2005年5月斥資266.8萬元購得，期內升值逾2.3倍。

●長沙灣喜韻1座中層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望市景，近日以875萬元成功沽出，實用呎價約16,859元，原業主於2014年12月以約611.5萬元購入，持貨近7年帳面獲利約263.5萬元，屋苑本月錄約2宗二手買賣。

●西南九龍浪澄灣5月至今錄15宗租務成交，按月升逾1倍，當中3座中層C室兩房戶，實用面積約549方呎，以約23,000元放租約3天後，區內客議價後減價3,000元，以約20,000元租出，實用呎租約36.4元。

●旺角富榮花園9座低層D室，實用面積592方呎，三房間隔，未補價第二市場以730萬元放售，減至712萬元售出，實用呎價約12,027元。

●大角咀港灣豪庭4座高層C室，望球場景，三房間隔，實用面積約476方呎，以950萬元放盤1星期後，獲區內首置客睇樓1次即出價洽購，減價至約943萬元售出，實用呎價約19,811元。

●九龍灣德福花園5月暫錄約13宗買賣，平均實用呎價13,921元，項目I座高層1室，實用面積523方呎，兩房間隔，同區客以788萬元入市上車，實用呎價約15,067元，單位約30年間升值約4倍。

●將軍澳居屋廣明苑廣盈閣中層3室，實用面積601方呎，望山景，去年8月放盤，未補價第二市場開價588萬元，減價100萬元或約17%，獲區外綠表買家以488萬元承接，實用呎價約8,120元。

●將軍澳新都城5月暫錄29宗買賣，平均實用呎價約17,086元，項目1期3座中層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，望內園景，最新以738萬元成交，實用呎價約17,571元。

●將軍澳晉海1B座中低層D室，實用面積約473方呎，兩房間隔，叫價870萬元放盤，因有租客居住，未能睇樓，經議價後微減13.2萬元或約1.5%，以856.8萬元沽出，實用呎價約18,114元，原業主持貨逾3年帳面獲利約193.5萬元。

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新界區

●馬鞍山迎海．駿岸6座低層B室，屬套三房連工人套房設計，實用面積約811方呎，早前叫價約1,280萬元放售，終以1,210萬元獲外區客入市換樓，實用呎價約14,920元。

●馬鞍山中心3座高層A室，實用面積634方呎，三房間隔，日前以968萬元易手，實用呎價約15,268元，原業主於2006年以293萬元購入單位，持貨15年帳面獲利675萬元離場，單位升值約2.3倍。

●沙田帝堡城2座中層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，日前以823萬元易手，實用呎價約15,046元。原業主則於2008年以326萬元購入，持貨13年帳面獲利約497萬元。

●沙田第一城5月暫錄約28宗買賣，對比上月同期錄約24宗相若，平均實用呎價約16,825元，其中29座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，日前以608萬元易手，實用呎價約18,593元，原業主則於2018年以600萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約8萬元，單位升值1.3%。

●大埔雲海香海臺1座低層B室，實用面積約857方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，望樹林景，日前以31,000元獲承租，實用呎租約36元，業主於2018年1月以約1,721.9萬元購入，租金回報率約2.2厘，項目現時約有10個租盤，兩房及三房單位最低入場月租分別由20,000元及35,000元起。

●上水中心1座中層G室，實用面積342方呎，放盤數天內，即以549萬元易手，實用呎價約16,053元，新買家為同區分支家庭，原業主則於2012年以278萬元購入上址，持貨9年帳面獲利約271萬元離場。

●元朗朗庭園2座高層D室，實用面積421方呎，兩房間隔，望開揚內園泳池景，獲租客以12,500元租入，實用呎租約30元，新租客為區內客。

●元朗YOHO MIDTOWN本月錄9宗買賣，包括2座中層C室三房單位，實用面積606方呎，5月初以1,050萬元放售，上車客準備結婚，睇樓一星期，以1,000萬元承接，可承做高成數按揭，實用呎價約16,502元。

●天水圍栢慧豪園6座低層G室，實用面積約588方呎，三房間隔，叫價約720萬元放盤約兩個月，現租住同區嘉湖山莊租客，有見單位樓齡較新，議價後以708萬元購入，實用呎價約12,041元。

●屯門居屋兆康苑K座低層7室，實用面積467方呎，兩房一廳間隔，區內客見屋苑鄰近西鐵站，願意預繳一年租金，即獲減價500元，以月租8,500元即睇即租，實用呎租18.2元，如以同類型單位的銀行估值約456.5萬元計算，回報率約2.2厘。

●荃灣柏傲灣2B座低層D室，實用面積約318方呎，開放式間隔，開價約625萬元，吸引區內首置客洽購，並以620萬元成交，實用呎價約19,497元，原業主於2017年2月以約460.2萬元購入，轉手帳面賺約159.8萬元。