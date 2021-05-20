啟德新盤預告推全新類型單位吸客　料6月登場

發展商推盤動態保持積極，多區全新項目正積極籌備開售，當中啟德區內樓盤的全新2期，有機會6月緊接登場，發展商並預告會提供全新類型單位吸客。而港島區亦再有新盤計劃推售，首張價單料日內可望揭盅。

●THE HENLEY I已錄3094票登記 料下周次輪銷售

九龍區大型新盤銷售反應踴躍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I日內將發出新銷售安排，料下周進行次輪銷售。項目暫錄約3,094張入票，地產代理入票佔約35張。

他透露，THE HENLEY II早前已獲批預售樓花同意書，目前仍在準備樓書，料有機會快將面世，可能6月推售，將提供1期未有供應單位類型。

他又稱，項目會所引入智能水耕種植操作系統，讓住戶體驗高科技種植的便利。

●【多相】鴨脷洲逸南一房示範單位 採光度十足

●家壹4日內連沽3伙兩房戶 套現逾2918萬元

最新售出的16樓A室，實用面積479方呎，成交價979.34萬元，呎價20,446元。樓盤開售至今累積沽出184伙，佔整項目單位總數約92%，套現逾10億元。

●壽臣山Shouson Peak洋房以逾3.1億元易手

該項目於本月已連沽2伙，套現共超過6億元。

●宏安旗下青衣薈藍望月內獲發售批文

程指，項目屬單幢設計，共有320伙，包括開放式單位佔252伙，實用面積203至215方呎；一房戶佔28伙，實用面積256至257方呎；另特色單位佔40伙，實用面積181至257方呎。項目面向藍巴勒海峽方向的單位中，有逾半可享海景。該項目由2樓至20樓，當中不設4樓、13樓和14樓，樓底高3.5米，以及共設有15個車位。

售價方面，程表示同區較少同類戶型供應，故一般海景單位、細單位、荃灣區以至近期發售的中小型單位的價格皆在參考售價之列。程又認為樓盤具競爭力，指市場不少物業代理反映很多準買家都在留意項目，相信當區客源比例將會較高，而投資者和分支家庭客都會有興趣。她又指，項目的預計關鍵落成期為2022年12月底。

至於同系油塘曦臺已屆現樓，現餘下約40伙待售，個別單位加價3至5%。

●西貢133 PORTOFINO兩伙分層戶4,900萬元沽出

低密度豪宅具市場需求。信和置業（00083）位於西貢的133 PORTOFINO，單日連沽兩伙分層大戶，金額共4,900萬元，市場料由同1組買家購入。其中3座3樓B單位，實用面積1,164方呎，成交價2,572萬元，呎價22,096元，單位屬三房一套連多用途房間隔，可享西貢海景。而2座3樓A單位，實用面積1,076方呎，成交價2,328萬元，呎價21,636元，單位亦為三房一套連多用途房。項目至今累售18伙，套現逾6.1億元。

●觀塘凱滙兩期5月至今速沽74伙 套現逾12億

新盤入伙帶動交投上揚。信和置業（00083）旗下觀塘凱滙兩期，5月開放現樓以來成交暢旺，單月至今速沽74伙，套現逾12億元，今日最新售出2期3座50樓F單位，實用面積909方呎，成交價2,373萬元，呎價26,106元，單位屬三房一套連儲物房間隔，可享開揚海景。而

2期5座49樓L單位，實用面積771方呎，則以1,966萬元賣出，呎價25,500元，單位亦為三房一套間隔，享東九龍市區景。