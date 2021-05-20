中國一聲令下！虛擬貨幣爆幣災後 商品「人踩人」

中國展示了其經濟影響力，近日開始對產生泡沫的資產進行打壓，並一喝即冧！先是無實在價值的虛擬貨幣，然後是影響實質經濟民生的工業原材料。事態反映以美國為首的大規模放水救市行動，已影響到全球各個經濟體，通脹壓力絕不容輕視。

【內地講明重視商品漲價 資源股小股災】

繼虛擬貨幣後，今次輪到工業商品在中國一聲令下大冧價！國際大宗商品價格早前失控式飆升，引發通脹突飆的疑慮，中國國務院連續兩周對此公開評論，展現打壓通脹的決心。最新更在常務會議指出，高度重視商品價格攀升帶來的不利影響，責令要貫徹部署，精準調控，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，尤其點名「鋼鐵」相關產品。

國務院常務會議落實提高部分鋼鐵產品出口關稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產品出口退稅等政策，促進增加國內市場供應。同時因應減排和降低燃煤負擔，要求抑制高耗能項目，增加風電、光伏、水電、核電等，做好迎接夏季對能源需求達高峰的保障。

更重要的是，中國當局強調會加強期貨及現貨市場監管，適時採取針對性措施，糾察異常交易和惡意炒作行為，並依法嚴厲查壟斷協議、散播虛假資訊、哄抬價格等行為。

由於中國當局短期內多番宣示打壓，凸顯事態嚴重，商品價格應聲下跌，其中於新加坡買賣的鋼原材料鐵礦石期貨周四曾回落至每噸200美元以下，曾低見197.25美元，跌4.4%，收報200.75美元，較5月初創下的歷史高位約233.75美元累跌約14%。與煉鋼相關的焦煤，以及工業用的鋼筋和熱軋鋼捲等鋼鐵產品，周四統統瀉價逾半成。

海外亦受殃及。澳洲礦商必和必拓(BHP)、南韓鋼鐵商浦項鋼鐵跌幅皆逾4%。

花旗認為，大宗商品價格高企現已成為中國的隱憂，當局似乎有可能在今年較後時間出手管制鋼鐵生產。KeyBanc Capital Markets分析師Philip Gibbs表示，商品通脹已促使中國今年收緊信貸增長政策，並要抑制建築業的資本開支增長，因相關資本開支通常是原材料漲價的主因，意味資源股正出現看跌信號。

【中國動真格 幣災恐再來】

中國一聲令下，虛擬貨幣周三恐慌拋售，連「一哥」比特幣(Bitcoin)也狠瀉逾三成，曾低見每枚29,699美元！在一眾虛擬貨幣「傷到見骨」之際，幣圈中人則在社交媒體大打「口水戰」，有人直斥虛擬貨幣是「泡沫」、「邪教」；亦有一班「大好友」排隊撐場，聲言可趁低吸納，消息亦刺激比特幣急速反彈，今日(20日)重上4萬美元關。然而，今次中國的打壓絕非「出口術」，看來「幣災」仍恐重演。

據交易平台CryptoCompare數據，比特幣周四曾反彈逾四成，至42,444美元；「二哥」以太幣更回升50.82%，曾見2,938美元；狗狗幣狂漲逾倍，見0.4301美元。

虛擬貨幣在周三被血洗之時，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼在社交平台上率先「發炮」，再次警告比特幣為毫無實質價值的「偽資產」，永遠不會變成數碼黃金，質疑炒比特幣的機構投資者行為鹵莽，是在做一場不計後果的賭博，理應被「炒魷魚」。

長期「看衰」比特幣的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼則表示，放棄對比特幣「即將死亡」的預測，因為他認為投資比特幣已成為一種「邪教」，總會有一批又一批的「新信徒」。他稱，比特幣不是一種方便的交易工具，其價值在於人們相信虛擬貨幣能保障自己的財產，免受某天法定貨幣崩潰所帶來的影響。

他如此說法得到不少比特幣支持者的贊同，更指貨幣去中心化的「革命」已經開始。虛擬貨幣投資公司Galaxy Digital行政總裁Mike Novogratz認為，周三的大跌無疑對投資者是場慘重的損失，惟過去比特幣亦曾經歷過數次這樣的衝擊，仍能重新振作，故他相信這場「革命」會再強勢回歸。事實上，比特幣在過去一年仍有逾兩倍的漲幅。

有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)亦無懼跌勢，更重申比特幣價格將會升到50萬美元水平。她直言，周三是虛擬貨幣的一個「潰敗」階段，同時其走勢難以預測，亦非常情緒化，但仍認為現在是買入的機會。另一大好友、SpaceX行政總裁馬斯克繼續發揮其「吹手」威力，在社交媒體貼文中以表情符號作出「鑽石之手」(Diamond Hand)，以展示旗下公司將堅定持倉，暗示不會售出其價值15億美元的比特幣。

波場幣(TRON)創始人孫宇晨則「真金白銀」支持虛擬貨幣。孫氏在其社交平台發文表示，已趁低吸納，以平均每枚36,868美元的價格購入約4,145枚比特幣，以及用平均2,509美元的價格購入54,153枚以太幣，即分別投入逾1.52億和1.35億美元，直接刺激幣市反彈。若以兩種虛擬貨幣周四最高價計，孫氏一夜之間已帳面獲利4,308萬美元(約3.36億港元)。

不過，中國今次的打壓絕非兒戲，據報在周三「幣災」後，內蒙古稱，可能會按排電話熱線，以便個人可舉報可疑的挖幣「礦工」，實行全面清理。報道指出，由於「挖礦」耗電，若不限制，到2024年，中國將因此產生1.3億公噸二氧化碳，會衝擊碳排放承諾。