科技股回穩　道指早段升67點

儘管聯儲局考慮開始討論縮減買債，但科技股回穩下，美股周四(20日)早段中止3連跌，道指升67點，至33,963點；標指升18點，至4,133點；以科技股為主的納指升92點，至13,391點。

瑞士信貸南亞投資總監法里斯警告，隨著全球增長動力接近見頂，數據表現變得更加波動，全球股市恐將進入更深度的調整，但同時表示，股市在今年強勁的開局後，本輪調整或為投資者帶來重大入市機會。

他續稱，截至2019年為止的30年期間，股市平均調整幅度約為14%，但自谷底回升的平均幅度卻高達39%；標指去年平均調整幅度約為9%，但之後的漲幅約達29%。

個股方面，全球最大網絡設備生產商思科系統雖預期在強勁需求下，第四財季收入可增長6%至8%，相當於129億至131億美元，高於市場平均預期的128億美元，但為確保有足夠晶片應付訂單需求，將導致成本上升並壓抑盈利，預期經調整每股盈利介乎81至83美仙，遜市場預期的85美仙，股價早段挫2.65%至51.08美元。

超微半導體(AMD)宣布40億美元股份回購計劃，是2001年以來首次，股價早段升0.3%至76.46美元。

內衣品牌Victoria's Secret母公司L Brands首季純利2.76億美元，按年虧轉盈，經調整後每股盈利1.25美元，收入跳升逾80%至30.2億美元，齊勝預期。該公司預期8月完成分拆Victoria's Secret，沒有提供全年財務指引，股價早段跌0.09%至67.24美元。

微軟將於明年6月15日停止支援大部分視窗上的Internet Explorer(IE)瀏覽器版本11，讓IE基本上走入歷史，瀏覽器重心轉移至Microsoft Edge。微軟股價早段升0.81%至245.1美元。