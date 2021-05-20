買家為入市另類盤照搶　第一城事故戶平36%易手

二手盤持續減少，成交價更一間貴過一間，部分準買家轉購另類「筍盤」。其中拍賣會推出的元朗唐樓幸福樓銀主盤，獲4組客出價競投，終高開價近20%售出，成交價200萬元。另沙田第一城連租約事故單位，亦獲買家以362萬元承接，低市價逾36%。

黃開基拍賣行周四(20日)推出約21項物業拍賣，分別於拍賣前及場內各售出一個銀主盤。發言人表示，上述為幸福樓高層C2單位，實用面積約249方呎，兩房間隔，銀主開價168萬元，拍賣期間獲多組客出價，每口叫價4萬元，最終較開價高32萬元拍出，呎價約8,032元。而拍賣前售出的銀主單位為西半山衛城里12號高層A室，實用面積約415方呎，原先推拍價為530萬元。

藍籌屋苑另類單位成交同時增加。市場消息透露，上述沙田第一城2座一個兩房單位，實用面積約327方呎，向為收租物業，連租約曾叫價480萬元放售，並已在市場放盤超過1年，近日市傳累減約118萬元後售出，呎價約11,070元。新買家料為投資客，若以現時月租8,600元計，租金回報率逾2.8厘。

據了解，同類「無窗台」兩房單位，近日做價已逾600萬元，即使計及層數座向因素，是次成交單位市值料達570萬元。但至少兩間大型銀行不為上址及其同層單位作網上估值，新買家有機會需以「一筆過」形式入市。

事實上，沙田第一城交投活躍。中原侯惠良表示，5月份屋苑暫錄約28宗買賣，較上月同期多4宗。另一個29座中層C室，實用面積327方呎的兩房戶，日前售608萬元，呎價約18,593元，約3年間只升值約1.3%，帳面賺8萬元。

港島指標屋苑鰂魚涌太古城，近日再錄1期單位成交個案。該行莊素娟指出，項目鄱陽閣低層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔，議價後剛以850萬元易手，呎價約17,382元。據了解，該盤5月平均呎價達約2萬元，是次成交呎價較低，料反映期數差異。

此外，由於部分近年入伙新樓業主，願意以貼近購入價出貨套現，刺激同類型單位交投量。美聯黃家樂表示，啟德1號（II）第5座中層D室，實用面積約800方呎，套三房連工人房間隔，開價1,820萬元，放盤約1個月，以1,800萬元沽出，呎價約2.25萬元。原業主2017年8月以1,715.7萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利84.3萬元，僅升值約4.9%。5月啟德二手屋苑暫錄約17宗買賣。