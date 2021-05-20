雷軍：小米正建設第二批超高端智能手機工廠

小米在世界智能大會中展示的宣傳片顯示，未來該工廠將24小時熄燈生產，無人干預，甚至一秒鐘就能生產一部手機。

據了解，2020年初，第一代小米智能工廠正式落成，主要生產超高端智能手機。工廠內絕大部分設備是小米及小米投資公司自研的，國產化程度極高。小米還設立產業基金用於支持智能制造成長和發展。雷軍表示，未來小米將在設備、智能工廠解決方案等方面發力，幫助整個制造業提升效率。

對於智能製造，雷軍提出4個建議。他表示，製造領域也需要突破硬核科技，無論是材料領域還是裝備領域，都有非常多的技術難點，這需要下更大的工夫。

雷軍表示，談到科技發展，不可避免就談到人才。他依然覺得，吸納全球最優質的人才，是今天中國科技領域最重要的事情。他還認為，創新氛圍的核心其實就是包容和容忍失敗，因為創新就是做別人沒有做過的事情，或者別人做過但沒有成功的事情，這樣的事情有巨大的風險。

最後，他呼籲今天談到智能製造，長三角和珠三角已經遠遠走在前面。京津冀只有協同發展、有效協同布局，才有機會在未來智能製造中迎頭趕上。