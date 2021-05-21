東方日報B1：騰訊首季多賺65%　年內盈利恐零增長

主席馬化騰指，跟隨部分內地科網巨頭放棄部分短期盈利，站在長遠角度可帶來豐厚回報，但市場對此反應較冷淡，該公司港股預託證券(ADR)周四(20日)早段偏軟，報598.96港元，較幾乎平收的港股收市價低10.04港元或1.65%。

而上季度列帳純利增幅之所以遠高於收入增長，主因是期內其他收益淨額按年大增3.83倍，反映騰訊投資的社交媒體、網絡遊戲、電動車及電子商務等公司估值增加，所產生的公平價值淨收益。事實上，該公司上季增值服務成本上漲速度就遠超收入，原因包括直播服務及視頻會員服務的內容成本上漲。

總裁劉熾平表示，科網行業已進入新一輪的投資期，目前同業更為注重增長多於利潤，公司亦會把握此次機會。由於今年把利潤增量用於投資，意味着未來3季的non-IFRS盈利的按年增長，理論上不會高於首季，即介乎於零至22%。他表示，公司會把較多資金用於人才招聘，包括以高薪吸納不同領域的專家；並且會將部分資金用於基建投資，以及推遲部分業務的變現。

該公司投資賣點之一是增長急速的金融科技及企業服務分部，上季相關收入按年增長47.41%，主要由於項目部署恢復、企業軟件及在線視頻客戶的需求增長，以及自去年第四季合併易車的企業服務收入所推動。

「撒錢大計」包括強化辦公SaaS(軟件即服務)產品及安全軟件，以及與SaaS供應商及獨立軟件供應商的合作夥伴關係和對他們的投資；視頻方面則培育「視頻號」的內容生態，提升內容生產能力、擴充短識產權(IP)內容庫。

就內地科網巨企接連宣布加大投資，恐令盈利增速放緩，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，內地反壟斷監管政策，對於過去處於龍頭地位的科企構成威脅，對其盈利能力及增長等均造成壓力，或對公司估值構成負面影響，因此追求新業務取得增長。

另外，據報劉熾平在周四的股東周年大會上表示，未有為潛在反壟斷罰款作撥備。

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