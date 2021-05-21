美股道指收漲188點　標指納指齊升逾1%

聯儲局會議紀要暗示可能收緊貨幣政策，惟經濟持續復甦提振了市場情緒，美國股市周四(20日)做好。道指收報34,084點，升188點或0.55%；標指收報4,159點，升43點或1.06%；納指收報13,535點，升236點或1.77%。

聯儲局周三公布的4月會議記錄顯示，許多與會者認為，如果經濟狀況繼續快速改善，在未來會議上的某個時候開始討論有關調整資產購買步伐的計劃可能是適當的。委員也普遍指出，美國經濟遠未達到委員會的最大程度就業和價格穩定目標。

美國勞工部周四公布的數據顯示，在截至5月15日的一周中，常規的州失業福利計劃之下的新申領失業救濟金人數減少了3.4萬人，降至44.4萬人。經濟學家預測中值為45萬人。之前一周的數字修正為47.8萬人

瑞士信貸南亞投資總監法里斯警告，隨著全球增長動力接近見頂，數據表現變得更加波動，全球股市恐將進入更深度的調整，但同時表示，股市在今年強勁的開局後，本輪調整或為投資者帶來重大入市機會。

他續稱，截至2019年為止的30年期間，股市平均調整幅度約為14%，但自谷底回升的平均幅度卻高達39%；標指去年平均調整幅度約為9%，但之後的漲幅約達29%。