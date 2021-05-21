致富：終身儲蓄壽險與定期壽險各擅勝場

壽險一般分為終身儲蓄人壽保險和定期人壽保險兩種，各有不同特點。

致富財富管理部總經理張德明表示，終身儲蓄壽險是兼具財富累積和保障功能的產品，類似買樓，敍造按揭後每月向銀行還款，到多年後沽出物業，通常可獲利。大家投保時需選定供款期數，如10年、20年、25年不等，期間保費固定。

至於定期壽險着重保障部分，沒有累積財富功能，類似租樓，付出的租金不能取回，且保障年期通常有限制，如10年或20年，不保證續保，保費亦會隨年齡分階段增加，年歲愈高加幅愈顯著。定期壽險最大的優勢是以相同的保障額計，年輕時繳交的保費相對便宜，可以最低的費用獲取最大的保障。

他表示，現時部分定期壽險的保障期已經延至85歲，而終身儲蓄壽險通常保障至投保人100歲，但大家不要看輕這15年的差距。因現時香港男性和女性的平均預期壽命分別為82歲和88歲，未來或繼續延長。對於終身儲蓄壽險投保人，例如60歲時完成供款不用再供，保單會繼續生效，直至投保人100歲。購買定期壽險則要持續供款，年齡較高時未必可續保，屆時便會失去人壽保障。

此外，終身儲蓄壽險較定期壽險多了現金價值部分，當累積一段時間後，萬一保單持有人突然需要財務周轉，可向保險公司申請作保單貸款，以解燃眉之急。