聯眾國際月初罷免執董高宏　公司交代三大罪狀

聯眾國際( 06899 )公布，自今年5月6日起，高宏已被罷免作為公司執行董事及其他任何職務。高被罷免的原因為：(1)其為體育之窗的董事，而經公司查詢，體育之窗共計在中國境內存在30餘項訴訟，並作為被執行人，體育之窗已處於極其嚴重風險之中，很可能面臨破產清算；(2)根據中國證監會北京監管局公布的行政處罰決定書([2020]6號)，高作為責任人之一，因體育之窗信息披露存在違法違規情況，已於2020年8月受到中證監北京監管局的警告及罰款處罰；及(3)其於2021年3月向公司獨立非執行董事馬少華及董事會主席兼執行董事李揚揚提出要求，就公司的間接非全資子公司Allied Esports Entertainment Inc(AESE)出售World Poker Tour業務一事，要求公司及AESE至少將出售所得款項的大部分以其他途徑頭銜分配給體育之窗及其關聯方，如未能滿足其要求，他和公司前非執行董事傅強及胡文將會給公司經營造成阻撓和困難。

另外，體育之窗之創始人傅強亦由於：(1)其作為體育之窗之責任人之一，因體育之窗信息披露存在違法違規情況遭到中證監同樣的警告及處罰；(2)其目前為至少6宗內地法院執行案件中的被執行人，並且已經於2021年3月31日在(2021)京03執169號及171號案件中被北京市第三中級人民法院列為失信被執行人；及(3)公司現在的董事會經初步調查有關證人證據和書面證據發現，傅在沒有公司現在的董事會的授權情況下挪用本公司資產，於2021年5月6日被公司罷免其作為公司非執行董事等職務。