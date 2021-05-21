道指漲188點　紐約期金連升6日

●美匯指數跌至89.8；港匯見7.7625；離岸人民幣(CNH)高見6.4329；美元兌日圓處108.82；歐元企1.2226，英鎊跌至1.4187。金價報1,875美元。布油見65.06美元，紐油報62.05美元。比特幣漲至4.09萬美元水平。道指期貨報升。

●美國勞工部公布的數據顯示，在截至5月15日的一周中，常規的州失業福利計劃之下的新申領失業救濟金人數減少了3.4萬人，降至44.4萬人。

●外國傳媒報道，美國財政部宣布，要求超過1萬美元的虛擬貨幣交易向美國國稅局(IRS)報告，財政部在一份稅收執法建議報告中表示，作為現金轉帳，那些接受加密資產作為支付方式的公司，轉帳交易虛擬資產的公平市價若超過1萬美元，也應當向IRS報告。

●美國聯儲局主席鮑威爾宣布，將在今年夏季發表對數碼貨幣進行的探索。

●美國財政部的一份聲明中表示，其團隊在經合組織(OECD)及二十國集團(G20)關於國際稅收談判的會議中提出了15%的全球最低公司稅率，以結束通過低稅率吸引公司的競爭，因這種競爭最終會侵蝕各地政府的收入。

●港股ADR指數收報28,513點，升62點或0.22%。

●即月恒生指數夜期收報28,409點，升127點，低水41點，成交12,753張。

●紐約6月期油收報每桶62.05美元，跌1.31美元或2.07%；布蘭特7月期油收報每桶65.11美元，跌1.55美元或2.32%，均連續3日下挫。

●紐約6月期金收報每安士1,881.9美元，微升0.02%，創1月7日以來收市新高，並已連升6日，是去年7月29日以來最長升勢。

●英國富時100指數收報7,019點，升69點或1%；法國CAC指數收報6,343點，升81點或1.29%；德國DAX指數收報15,370點，升256點或1.7%。

●外媒引述消息指，共享工作空間平台WeWork在今年首季錄得虧損20.6億美元，按年虧損擴大近4倍。