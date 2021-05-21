虛幣市場潮退　股市反有運行？六絕月不絕？

近日虛擬貨幣市場風高浪急，比特幣一度大跌逾3成並失守3萬美元關，雖然最後收復部分失地，但好似坐過山車大上大落，定必又蒸發了不少財富，相信短期波動情況會持續。虛幣市場「潮退」，將促使部分資金回流傳統資產包括股市搵食，加上6月底基金半年結，「六絕月」好淡料一番爭持，可以擔定櫈仔等睇戲！

今年以來，虛幣市場瘋狂炒作，市值曾突破2萬億美元大關，包括傳統基金、上市公司、散戶皆參與其中，更多金融機構參與開發相關的投資產品，更多的富裕投行客戶對投資虛幣表示興趣，狂熱程度一時無兩。這邊廂虛幣市場熱鬧非常；但那邊廂股市則估值受壓，無力向上突破，指數上上落落，早前當炒的科技股全線插水，傳統經濟股動力不足，不少資金坐着蟹貨等鬆綁，可見虛幣市場與股市一揚一降的趨勢甚是明顯。

惟近期虛幣市場刮起監管旋風，各大央行放話質疑兼警告喊打，大好友美國首富馬斯克突然反口話買車交易不收比特幣，再又傳來中國話要封殺比特幣不許以之進行交易，搞到比特幣價格終於來一次「笨豬跳」！查實中國一直冇容許過比特幣交易，一直知道唔少內地人以比特幣洗錢或走資，從來冇諗過中國會合法化比特幣，故如今話「禁用」其實講嚟係多餘。所以筆者認為，今次虛幣市場冧市真正原因，也許與操控市場的大戶們落閘放狗殺散戶一頸血，再重新布置倉位的關係較大。

一般而言，一樣產品炒爛過後，大上大落，尚會有段時間餘震，等靜一排，大戶收一浸貨，先至有機會再翻身。短期相信會有資金流出虛幣市場，尋找其他出路。不過，筆者唔係叫大家依家就衝入股市，而係靜觀5月底6月上旬呢大半個月，虛幣市場餘震，會唔會拖累金融市場氣氛，股市會唔會再有殺倉行動，若再有「SALE」，屆時料可吸引遊資目光，入市分注執平貨，博6月底基金半年結的粉飾窗櫥效應的獲利機會。

東網產經專欄作者 帥哥