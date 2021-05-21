麥嘉嘉：科企ETF適合刀仔鋸大樹

隨着美國接種疫苗計劃逐步擴大，將會推動經濟活動重啟及提振增長，總值1.9萬億美元的財政刺激方案亦將加強復甦勢頭。

投資者關注通脹上升的可能性，惟料聯儲局會容忍通脹上升壓力一段時間，因此，最快於今年下半年或會釋出減債信號。從歷史數據顯示，當通脹從低位上升時，雖然風險資產仍能表現出色，但科技股在本輪復甦伊始的估值已經處於高昂水平，部分投資者會對股票的高估值感憂慮。

不過，近期環球企業盈利報告大致令人鼓舞，長期結構性增長主題例如科技升級及減少碳排放等，都是策略性股票配置的基礎。投資者應分散行業配置，從而更有效地把握美國及環球經濟復甦帶來的好處。

全球經濟繼續數碼化，故可以看好美國科技行業中切合網絡搜尋、社交平台、自動駕駛、電動車、智能電話、電子支付、電子商務、網絡遊戲、串流媒體、網絡娛樂、虛擬貨幣、區塊鏈、大數據、人工智能、機器學習、數碼營銷、雲端服務及其他創新科技主題的公司。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票)