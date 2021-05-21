溫灼培：金價完成小雙底　料重越1880美元關

近期現貨金價顯著上升，並重返今年1月份高位，相信主要有3個因素支持漲勢。首先是美元轉弱，美匯指數本周一度靠近90水平，並看似有快跌穿勢頭。由於黃金以美元買賣，美元跌金價自然受惠。

第二是通脹，美國及新興市場通脹嚴重。美國最新4月份以消費物價指數衡量的年通脹率達4.2%。而工業用金屬價格如銅鐵均處於高位，這一切為金價帶來支持。

最後，自本月10日，作為虛擬貨幣龍頭的比特幣價格顯著滑落，並一度從約59,000美元下跌近3成。基於比特幣的性質與黃金類同，同樣具有保值特性，過去比特幣的暢旺搶走了不少黃金投資資金。現時比特幣回落，資金重返金市，金價自然得到支持。

按筆者從今年初以來，將比特幣與黃金價格作計算，兩者在統計學上的相關性竟達負0.74，即意味每當金價出現升跌，有七成是被比特幣的變化所左右。正因比特幣是黃金的替代品，所以每當市場炒高比特幣時，金價便下跌，反之亦然。不過，尚未踏入今年之前，按筆者觀察，兩者的相關性卻並不存在，所以建議往後，關心黃金的投資者必須多加留意比特幣的變化。

圖表上，金價已完成了其小雙底的頭肩底形態，現時應關注金價能否上破1,880美元這圖表上的重要阻力。於上周，有美國成品油管道營運商遭到黑客勒索，並最終要支付虛擬貨幣作贖金。現時關注事件會否引起美國政府未來對打壓虛擬貨幣決心，從而為金價帶來支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培