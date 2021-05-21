澳洲墨爾本NDISx買地建屋計劃　穩賺7年高達8厘租金回報

想打破傳統投資框框，享高達8厘的7年高租金穩定回報，便要鎖定今期Ray White推薦的合資格澳洲墨爾本NDIS買地建屋計劃，而且今次只會限量推售7幅位於墨爾本西面Mambourin的地皮，該處距離墨爾本市中心僅半小時，步行5分鐘即可到達火車站，入場費低至62萬澳元起。參加計劃的買家可自行選購土地及建築方案，交由建築商興建，一般約8至9個月便能完成工程，此外業主只需提前給予租客指定時長的通知期，即可將物業收回自住或轉售。

其實NDIS全名是國家殘障保險計劃 (National Disability Insurance Scheme)，是澳洲首個為殘疾人士設立的房屋資助計劃。澳洲當局最新發布的財政預算案更增撥132億澳元，以滿足未來4年澳洲殘疾人士的需求，目前NDIS計劃總共有45萬名殘疾人士受惠，單是去年便有多達10萬名殘疾人士參加，故合資格出租的房屋需求強勁。

Ray White今期推薦的項目，正好是興建符合NDIS要求的無障礙住所，一經認可，當地福利機構即會將物業承租予殘疾人士，且租期一般為7年，租金由當地政府補貼，故出租回報較高及穩定。而今期計劃亦將與澳洲當地具97年歷史、且擁有豐富與政府合作開拓新市鎮及大型屋苑經驗的國際上市發展商Frasers Property合作，加上是澳洲政府支援推動的福利計劃，是目前市場上最穩陣的投資方案。

今次計劃的賣點正是「低風險、高回報」，入場投資金額約60萬澳元即可入手合資格的地皮連屋，兼享8厘淨租金回報保障，回報率更會按每年市場通脹上調，實行只升不減。就以樓價60萬澳元(約360萬港元)的買地起屋方案為例，以NDIS計劃的8厘淨租金回報計算，每月即有約2.4萬港元租金收入，加上計劃承諾7年租期，屆時租金收入已達34萬澳元，換言之等同半價買樓。

相比之下，以相同價錢入手當地公寓或普通的「買地起屋」計劃，租金收入僅分別為21萬澳元及13萬澳元，而且尚未計及管理費等額外費用，可見今次NDIS買地建屋計劃在租務回報上的優勢。

Frasers Property大中華區市場銷售經理Stacey表示，由於墨爾本東面的地皮已愈來愈緊張，可以買到前後花園加永久地皮的項目都向西面延伸，而Mambourin是墨爾本西面的新興住宅區，目前已有包括碧桂園在內的多個大型發展商在該處買地部署，可見其升值潛力爆燈。

據介紹，該新興住宅區Mambourin佔地110公頃，可共建1200套住宅，預計容納超過3000人。Stacey稱，今次項目推售的7塊地皮正好位處Mambourin中心地帶，加上對面便是火車站，項目可為住戶打造5分鐘生活圈，所有生活設施只要步行即可到達。

她指全區的商廈、醫療、學校、餐飲零售等配套亦聚集於此，將來可帶動周邊地價增長，直指既是升值火車頭，亦是類似20年前墨爾本西面的新區Point Cook、10年前的Werribee，他們現時不但社區發展成熟，樓價亦已飛脹，而Mambourin將會是繼他們之後的明日之星，絕對是買地建屋的上車盤。

Ray White銷售總監許嘉宇則表示，近年投資者目光已由公寓轉移至別墅，一來因澳洲樓價不斷上升，二來買地建屋的交易成本亦相對較低，因墨爾本政府早前為刺激樓市，宣布截至6月30日止，購入100萬澳元內的地皮、樓花或一手現樓，將可享50%印花稅減免。而買地起屋的印花稅只計算地皮價值，不會把房價計算在內，又可節省一大筆稅項。

許又指，傳統買地起屋租金回報率普遍只有3至3.5厘，買家還需自行承擔雜費、維修費及物業管理費等，而在NDIS計劃下則可有高達7至8厘的租金回報並可免卻上述費用。此外參加計劃亦相當簡單，因今次的買地起屋套餐已為投資者提供一條龍服務，包括聯繫承建商及當地專門福利機構代辦出租管理、維修、與政府溝通等後續事項。

他強調，在計劃下只要業主願意出租物業，便不會有租客真空期，因業主可受惠長達20年的高租金出租期。另一方面，若業主將來想移居澳洲，只要給予租客指定時長的通知期，即可隨時收回物業自住，沒有綁定出租年期，認為對於有意移民澳洲的「先投資、後自住」人士而言，絕對是一大福音。

Ray White將於本周六、日於銅鑼灣世貿中心20樓舉辦拆解NDIS房屋投資計劃專題講座，屆時將會向市民剖析如何穩賺7年高達8厘淨租金回報，另外亦設免費投資講座及澳洲物業聯展，逐一分析澳洲五大首府城市樓價升幅強勢的最新入市攻略。

NDIS房屋投資計劃專題講座

日期：5月22及23日（星期六、日）

時間：下午4時

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室(Frasers Property香港辦公室)

免費講座時間：每日下午1時

主題：澳洲五大首府城市樓價升幅強勢最新入市攻略

同場展覽：澳洲物業聯展

時間：每日上午11時至下午7時