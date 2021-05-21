港股倒跌　騰訊挫近4%　友邦考驗百元關

港股高開134點即掉頭回落，恒生指數倒跌過百點，暫企28,300點水平。國企指數靠穩；科技指數升40點，主板成交逾500億港元。

騰訊績後捱沽，股價跌穿600點，曾挫3.8%，低見586元。美團高開2.5%後倒跌，暫挫1.4%。其他大型科網股做好，阿里巴巴及小米集團升0.8%及0.2%；京東集團升2.8%；快手飆4.3%。

友邦保險考驗「紅底」支持，股價跌1.1%報100.5元。香港交易所亦跌1%；滙豐控股、中國平安及工商銀行靠穩，建設銀行偏軟。

【09:20】港股向好 滙豐漲1% 騰訊績後偏軟

港股跟隨外圍做好，恒生指數升134點或0.47%，報28,584點；國企指數高開77點或0.73%，報10,720點；科技指數升100點或1.27%，報8,016點。

科網股領漲，美團連升第4日，開市漲2.5%；阿里巴巴升2%；小米集團升0.9%。京東集團績後連日做好，股價再漲3.9%，是表現最佳科指成分股；快手升2%；京東健康升1.7%。

騰訊績後受壓，股價低開1.5%，報600元，是表現最差藍籌及科指成分股；旗下閱文集團亦跌0.7%。

金融股合力撐市，滙豐控股及中國平安齊漲1%；友邦保險升0.8%；香港交易所升0.5%；工商銀行升0.4%。