大量現金搵出路！美國聯儲局逆回購操作規模激增

美國聯儲局用於控制短期利率的一項關鍵回購工具的需求激增，主要由於市場中的大量現金在尋找出路。根據紐約聯儲數據顯示，有48個貨幣市場基金等交易對手參與聯儲局隔夜逆回購操作，規模高達到3,511億美元(約2.73萬億港元)，按日增加570億美元，並且是自2017年6月30日以來的最高水平。

事實上，聯儲局隔夜逆回購工具的作用，是吸收金融服務機構的富餘資金，來確保實現聯邦基金目標利率區間，隔夜逆回購利率往往代表實際利率的區間下限。聯儲局執行隔夜逆回購的方式是向交易對手借錢，並質押持有的國債。交易對聯儲局資產負債表的整體規模不會產生影響，負債端交易對手的準備金存款減少，轉換到逆回購科目。

在現金充裕的情況下，從回購操作到國庫券的短期證券孳息率都處於零附近。美國財政部周四(20日)在4周內第3次以0%的中標息率，發行400億美元4周期國庫券，而相同規模8周期國庫券的中標息率也只有0.05%。

儘管該項工具的利率為0%，但本周需求仍在增加，因為大量的現金淹沒了美元融資市場。除了央行購買資產和美國財政部現金餘額減少，導致資金進入銀行體系外，政府所支持企業的每月本金和利息投資，以及向州和地方政府撥付刺激資金，也導致市場資金的供過於求。

不過，目前隔夜逆回購工具使用量的激增，顯然是反常的。資深聯儲局觀察評論人士Zoltan Pozsar表示，該工具的使用量高峰一般出現在季末，但眼下在季中階段就出現如此高的使用量，意味着以當前的息差水平，銀行的資產負債表沒有更多的空間容納準備金，甚至連海外銀行也充斥着大量準備金。

財經博客網站Zerohedge指出，這比聯儲局任何反覆無常的言論都更有力地證明，現時正迅速接近一個關鍵時刻——聯儲局將無法再維繫每月1,200億美元的量化寬鬆(QE)政策，美國金融系統正因QE所創造的每一個資金增量而「呻吟」。考慮到還有至少1萬億美元QE要繼續，即使現在就縮減QE，形勢也可能很快惡化。遲早就會有人發現，聯儲局眼下的做法相當於徹底的債務貨幣化，這將對孳息率和美元帶來災難性的後果。