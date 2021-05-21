睇錯市？「股神」巴菲特可能後悔減持銀行股...

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡於過去1年持續大手減持大型銀行股，包括沽清高盛和摩根大通，上季將其在富國銀行的持股再狠手減磅近99%。不過，外媒報道，巴菲特可能因此錯失龐大的獲利機會！

報道指出，巴郡持有的高盛股票，截至2019年底的價值為28億美元，如果當時選擇不沽貨，該批持股目前已增值至43億美元。至於摩根大通、PNC Financial及Synchrony Financial的股價亦屢創新高，曾為其愛股之一的富國銀行，以及M&T Bank的股價亦已反彈至15個月的高位。

巴菲特當初之所以拋售銀行股，是由於擔心新冠肺炎疫情惡化，巴郡在銀行領域的曝險過高，認為集團對銀行的需求不如以往；萬一金融系統因疫情被迫凍結，銀行還有聯儲局的支持，但巴郡只能靠自己應對。

然而，分析認為，隨着銀行股受惠於美國經濟重啟、較高利率及蓬勃的股票市場，以及監管機構批准未來幾個月的更高股息及庫藏股，巴菲特可能錯過了進一步獲利的機會。

巴菲特曾揚言減持蘋果公(Apple Inc.)可能是個錯誤，未知今次又會否後悔減持銀行股呢？