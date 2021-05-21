台灣大停電恐成新常態　長遠較疫情更可怕...

台灣近期新冠肺炎疫情大爆發，加上物資短缺，市民要四出撲消毒防疫用品，已是疲累不堪，上星期四(13日)更撞正全台大停電，不但影響民生用電範圍高達上千萬戶，且各地都有商家及交通運作出現問題，到本周一(17日)興達電廠1號機鍋爐故障，又令供電受阻，為不足1星期內發生了2次大停電，市民怨聲載道，涉事的台電急急向公眾道歉。

當局強調電力足夠，也有備載容量10%，但這些備載的電卻沒有辦法即時發揮效能，再加上人為疏失，以致電網系統瞬間缺少12%供電。

有分析指，長期而言，停電事故對台灣的衝擊可能超過疫情，因為疫情是全球現象，且台灣防疫成效不致太差，但停電問題卻反映出當地產業結構出現了危機，令人擔心整體資源及應變處理，弱點顯露出即使未來加強人員訓練，並完善系統設計，停電等突發情況仍是會不斷發生，主因4大關鍵：

●半導體產業設施欠完善

半導體產業是台灣的優勢，在全球缺芯下，並不斷加大半導體投資，但現在規劃並沒有將未來晶片廠需求完全考慮在內，假設大停電不幸成為新常態，何來發展可以取得成功？

●基礎建設未成熟

台灣專長是製造，過去主要以「中國製造」為主，現在半導體產業開始「美國製造」，部分其他產業亦準備向印度及東南亞布局，但進度較慢，大部分台商都選擇「台灣製造」。不過，問題是基礎建設未跟得上。

●再生能源發展受阻

再生能源的發展方面，太陽能及風力發電進度均落後，而天然氣則完全依賴進口，最近政府計劃在桃園外海興建第3天然氣接收站，已遭環保團體抗議。全球天然氣發電比重首3高國家為以色列(64%)、墨西哥(60%)及荷蘭(51%)都有自產天然氣，與台灣正正相反。

●恐被排斥於全球綠色供應鏈之外

美國總統拜登提倡「2050碳中和」目標，英國亦跟隨，但台灣碳排放控制在全世界可謂包尾，再生能源比重又低，現有能源80%集中在燃煤和氣電，未來時局變化，台灣企業可能因為減碳不力而被排除在供應鏈之外，能源政策既無法支持產業發展，也無法達成減碳目標。