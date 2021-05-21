人權組織：9人靠疫苗暴富 總身家達1500億元

每逢天災人禍，總有某些人可大發「災難財」。去年新冠肺炎大流行，其中一群可趁機致富的，肯定是具壟斷地位的疫苗商。人民疫苗聯盟(PVA)表示，新冠疫苗帶來的暴利至少已讓莫德納(Moderna)的行政總裁班塞爾、德國生技公司BioNTech行政總裁沙辛等9人，成為億萬富翁！

由樂施會、國際特赦組織等人權組織組成的PVA在周四(20日)指出，該9位新晉億萬富豪的身家合共達到193億美元(約1,505億港元)，足以讓低收入國家的民眾完整接種疫苗1.3次。新誕生的疫苗富豪中，排前幾名的包括班塞爾、沙辛等人。另外3位是內地疫苗公司康希諾生物的共同創辦人。樂施會成員馬里奧特指出，該批億萬富豪都是許多壟斷疫苗的製藥公司獲取高額利潤的代表。

除了新增的超級富豪，8位原本就是億萬富翁的人士，亦拜新冠疫苗面世所賜，共財富也增加了322億美元。

輝瑞大藥廠上季財報表現耀眼，與BioNTech共同研發的新冠疫苗「BNT162b2」今年首季銷售額達35億美元，出貨到超過50個國家。首季整體營收達146億美元，高過市場預期的136.2億美元；調整後每股盈利93美仙，按年增長47%。

輝瑞表示，根據截至4月中旬已簽訂的合約，2021年輝瑞新冠疫苗將出貨16億劑，使全年新冠疫苗營收達到260億美元，較年初預測的150億美元提高73%。