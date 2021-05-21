大改革！英國擬2023年設公營部門　重掌鐵路服務

英國將進行龐大的鐵路系統改革，將國家鐵路網絡重回政府手中，部分回復國營操作。據英媒報道，英國政府發表白皮書建議成立公營機構，以負責大部分火車服務業務，包括發售車票及編製時間表等，而火車班次則維持由私營企業負責，但會取消專營權制度，改以外判合約形式營運，並計劃簡化票價制度及引入電子車票等新技術。

據建議，當局將在2023年成立名為「大英鐵路」的公營鐵路部門，主要負責鐵路基建設施保養、制定火車時間表及售票等工作。

英國首相約翰遜政府表示，此舉將結束1/4世紀的鐵道系統分裂，改革源自目前私人鐵路特許經營的列車系統出車混亂，而且票價昂貴。事實上，近年列車出車班次愈來愈少，令搭車人數下降，而公司為維持收益，提高票價，令列車系統處於票價高但效率低的惡性循環之下，隨着新冠肺炎肆虐，進一步加劇乘客流失，迫使政府重新審視特許經營的問題。不過，亦有意見質疑，由一機構獨攬大部分工作，可能會窒礙創新。

另外，當局公布，推出「彈性季票」，向每星期在固定路線只坐2至3次火車的乘客提供優惠，配合疫情下、不用每日返辦公室工作的市民。