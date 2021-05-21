姚浩然：港股未能突破區間　騰訊現價可吸納

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股短期維持上落市，最近多隻股份已經公布首季業績，港股欠缺新動力。市場仍觀望資金流向，繼續關注美國公布的通脹數據，甚至還會留意美國會否提早縮表或加息。姚預料港股近期會行區間上落，恒指波幅會於28,100點至28,800點上落。