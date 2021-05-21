姚浩然：港股未能突破區間 騰訊現價可吸納
2021年05月21日 10:38
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股短期維持上落市，最近多隻股份已經公布首季業績，港股欠缺新動力。市場仍觀望資金流向，繼續關注美國公布的通脹數據，甚至還會留意美國會否提早縮表或加息。姚預料港股近期會行區間上落，恒指波幅會於28,100點至28,800點上落。
騰訊(00700)公布業績，略遜於市場預期，姚認為，集團手游業務增長符合預期，因去年同期基數較高，按年增長會相對較慢。其中手游業務佔比重較大，對首季業績帶來部分影響；他又稱，業績暫時對股價無太大刺激，加上股價由高位回落近100元，跌幅足夠，預計騰訊未來兩年平均盈利增長仍有24%至25%，以估值計算仍有一定水位；目前盈利增長稍慢，這與未來較大型的投資項目有關，他表示，騰訊600元以下有強大支持，中長線而言，無貨可以考慮吸納.
港交所(00388)將上市門檻調高，姚指出，該舉動貨會影響小型股上市，但對大型股份影響相對較低，惟近期恒指走勢緩慢，市場交投不太活躍的情況下，令港交所股價短期受阻，465元至470元屬重要阻力位，中長線而言，未來料有多隻中概股回流香港上市，港交所可吼低收集，但不宜高追。