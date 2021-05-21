【高盛推介】騰訊業績遜預期　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(20日)升約0.2%並在收市後公布今年首季業績，期內營業額達1,353.03億元人民幣，按年升25.2%。純利達477.67億元人民幣，按年升65.3%，遜市場預期。騰訊周五(21日)低開見600港元後隨即失守，低見583.5元。

有券商在騰訊公布業績後，下調對其目標價至750元，但重申「增持」評級。騰訊表示將加大對主要領域投資，包括企業服務、遊戲及短視頻，該行指投資或導致成本結構性轉變，料今年調整盈利增長將放緩至12%，明年純利增長可回至升23%。

觀察個股輪證資金流向，可見周四好倉獲資金轉向流入，有約1,670萬元，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1,040萬及630萬元，並見周四流入牛證的資金較集中在585元以上收回價的產品。

淡倉方面，則見過去3個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約1,470萬元。熊證於周四亦獲資金轉向流入，有約430萬元，並較集中在660至665元收回區域的遠熊。

觀察港股通資金流向，則見北水連日趁低吸納騰訊，當中過去5個交易日共錄得約63.7億元資金淨買入。

騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿14.9倍，行使價590至690元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊購證21401，行使價650.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.3倍，貼價、高槓桿。

騰訊購證13894，行使價638.5元，2021年6月25日到期，實際槓桿19.6倍，貼價、短期、適合即市操作。

騰訊牛證62843，收回價565元，行使價562.2元，換股比率500，槓桿比率21.5倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，近38元收回距離遠牛。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿。

騰訊熊證62221，收回價620元，行使價623元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，高槓桿貼熊。

騰訊熊證52853，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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