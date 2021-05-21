【高盛推介】騰訊業績遜預期 輪證攻略
2021年05月21日 11:32
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(20日)升約0.2%並在收市後公布今年首季業績，期內營業額達1,353.03億元人民幣，按年升25.2%。純利達477.67億元人民幣，按年升65.3%，遜市場預期。騰訊周五(21日)低開見600港元後隨即失守，低見583.5元。
有券商在騰訊公布業績後，下調對其目標價至750元，但重申「增持」評級。騰訊表示將加大對主要領域投資，包括企業服務、遊戲及短視頻，該行指投資或導致成本結構性轉變，料今年調整盈利增長將放緩至12%，明年純利增長可回至升23%。
觀察個股輪證資金流向，可見周四好倉獲資金轉向流入，有約1,670萬元，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1,040萬及630萬元，並見周四流入牛證的資金較集中在585元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見過去3個交易日皆錄得資金流入認沽證，合共約1,470萬元。熊證於周四亦獲資金轉向流入，有約430萬元，並較集中在660至665元收回區域的遠熊。
觀察港股通資金流向，則見北水連日趁低吸納騰訊，當中過去5個交易日共錄得約63.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價590至690元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的騰訊購證(20695)。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購證(21401)。並可留意同屬貼價的短期騰訊沽證(13894)，屬適合即市操作的選擇。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛證(62843)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(63703)。
騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿14.9倍，行使價590至690元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
騰訊購證21401，行使價650.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.3倍，貼價、高槓桿。
騰訊購證13894，行使價638.5元，2021年6月25日到期，實際槓桿19.6倍，貼價、短期、適合即市操作。
騰訊牛證62843，收回價565元，行使價562.2元，換股比率500，槓桿比率21.5倍，高槓桿近牛。
騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，近38元收回距離遠牛。
騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿14.3倍，高槓桿。
騰訊熊證62221，收回價620元，行使價623元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，高槓桿貼熊。
騰訊熊證52853，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。