黃子燊：市況維持區間上落 現價可小注吸納騰訊
2021年05月21日 11:39
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港股周五(21日)先高後低，晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，短期內市況會處於區間上落，無明顯方向，底部支持約在27,700至27,800點水平。
他預期，後市上望28,600點左右，但這個位置有阻力，建議升穿再部署。他認為，不論是新舊經濟股，都沒有一面倒變好或變差，新經濟股似乎已見底，但需待突破下降趨勢線才算脫險。舊經濟股方面，早前資源股雖升勢強勁，但之後亦有調整。
騰訊控股(00700)績後捱沽，他認為短期內市場對股份業績不太滿意，有大行下調其目標價，但中線具一定上升空間，以大行平均目標價看780元左右，現價可小注吸納騰訊，參考近期低位566元止蝕，距離現價只差約4%，風險有限。他續指，早前股份於620元有較多蟹貨，若突破這個阻力位，可再加注。
他又指，科網股會逐漸收復失地，科網股符合中國發展的大趨勢，基本面沒有問題。資金面方面，由於反壟斷、通脹預期升溫及加息憂慮等導致資金流出，增長股殺估值。但從歷史數據可見，2017至2018年美聯儲局加息後，仍無阻騰訊(00700)升勢。