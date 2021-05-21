黃子燊：市況維持區間上落　現價可小注吸納騰訊

港股周五(21日)先高後低，晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，短期內市況會處於區間上落，無明顯方向，底部支持約在27,700至27,800點水平。

他預期，後市上望28,600點左右，但這個位置有阻力，建議升穿再部署。他認為，不論是新舊經濟股，都沒有一面倒變好或變差，新經濟股似乎已見底，但需待突破下降趨勢線才算脫險。舊經濟股方面，早前資源股雖升勢強勁，但之後亦有調整。