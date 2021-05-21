【瑞通推介】投資者憧憬京東染藍　續吼好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟人數再創疫後新低，帶動投資市場氣氛。道指隔晚收報34,084點，升188點或0.6%。

恒指周四(20日)收報28,450點，跌143點或0.5%，結束3連升走勢。周五(21日)早段升逾100點，逼近28600點，惟其後倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者看好後市回升。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股截至3月底止首季營業額1353億元人民幣，按年升25%；非標準會計準則純利331億元人民幣，按年增22%，低於市場預期中值。其中，上季手遊收入按年增長放緩至19%，整體遊戲收入增長17%。管理層稱集團將主動加大投入，將今年部分利潤增量投資於企業服務、遊戲及短視頻內容，但未為潛在反壟斷罰款撥備。騰訊周四未見明顯方向，全日升0.2%收609元，連升4個交易日，周五早段跌逾3%，回至590元關口以下。周四有逾12億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，分別有逾1,600萬元和逾910萬元淨流入其好倉和淡倉，反映資金對騰訊業績表現好淡分歧。

京東集團季績後受捧，股價上日曾飆逾5%，高見285元，收市維持3.7%升幅，報280.8元。多間券商唱好京東，指其業績及對今年收入指引均優於市場預期，用戶增長強勁。此外，恒指公司周五收市後公布季檢結果，京東被市場視為染藍大熱之一。京東周五早段再升逾3%，重上290元，收復20天線，暫連升3日。周四分別有逾720萬元和約60萬元淨流出其好倉和淡倉。

小米周四以近全日高位27.35元收市，逆市揚2.8%，連升第4日，累漲7.9%。小米董事長雷軍表示，旗下Redmi品牌Note系列累計銷量超過2億部，並計劃於下周三(26日)發布新手機系列，集團當日亦會發布首季業績。另外，小米正在構建第2期智能工廠，預計2023年底落成。小米周五早段升逾2%，曾升穿28元水平，其後曾轉跌。周四有超過15億元北水淨流入小米，是最多北水淨買入的港股。輪證資金流方面，周四有逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾530萬元淨流入。

中國聯通公布，上月移動出帳用戶淨增加18.5萬戶，累計達3.09億戶，當中5G套餐用戶淨增加671.3萬戶，增至9856.5萬戶，兩者均較3月份減慢。聯通周四除淨，微跌0.3%收市，報4.25元，周五早段好淡爭持，於4.2至4.3元水平上落。周四有逾10萬元淨流入其好倉。

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