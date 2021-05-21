香港半島酒店客首季出租率30%　平均房租挫近4成

此外，其他亞洲地區半島酒店首季客房出租率為20%，按年跌16個百分點，按季跌17個百分點，有1,500間客房。平均房租2,549元，按年跌11.7%，按季跌17.85%。平均可出租客房收入506元，按年瀉51.25%，按季跌56.07%。

至於美國及歐洲的半島酒店出租率為22%，按年跌30個百分點，按季升3個百分點，有969間客房。平均房租4,784元，按年跌16.23%，按季跌4.68%。平均可出租客房收入1,066元，按年急跌63.79%，按季升10.58%。

香港上海大酒店副主席包立賢預期，酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰。對於中國和美國市場，集團保持審慎樂觀，但集團位於其他國家和地區的業務仍會受到不利的影響，任何復甦的迹象也會在往後的一段時間才可反映於集團的營運業績。鑑於緬甸不穩定的局勢，集團和合作夥伴雙方同意在未來12個月暫停仰光半島酒店的建築工程。集團會繼續監察緬甸的情況，並希望在當地情況穩定後，可以盡快重啟該項目。