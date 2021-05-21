【高盛推介】京東突破1周高位 留意高槓桿購證
2021年05月21日 12:32
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東截至今年3月止首季總收入達2,032億元人民幣，按年增長39%。純利達36.17億元人民幣，按年升237%。此外，京東分拆及在港上市的京東物流，已超額認購250倍，當中首日已獲足額認購。
京東自周二(18日)起開始連日上漲，周五(21日)早段繼續上升並曾突破290元水平，高見291.8元，突破1周高位，跑贏大市。周二累計至今則升逾9%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周四(20日)獲資金轉向沽出，然而綜合過去5個交易日計，仍共錄得約440萬元資金流入。牛熊證方面，則見資金沽出265元以下收回價的牛證，並有部分轉倉至270元以上收回價的貼牛。而熊證於周四則繼續獲資金流入，並集中在325至335元收回區域的遠熊。
牛熊證方面，則見牛證於上周五(14日)獲資金轉向流入，有約200萬元，並集中在240至245元收回區域的產品。而在上周五流入熊證的資金當中，則見285至290元收回區域的產品獲資金留意。
投資者如看好，認購證方的高槓桿選擇可留意年期約4個月的京東購證(21399)。貼價選擇可留意年期約5個月的京東購證(24235)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛證(67134)。遠牛選擇可留意京東牛證(68804)。
京東購證21399，行使價339.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。
京東購證24235，行使價315.35元，2021年10月22日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
京東牛證67134，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，高槓桿近牛。
京東牛證68804，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近40元收回距離遠牛。
京東沽證18730，行使價271.68元，2021年7月02日到期，實際槓桿12.5倍，貼價、短期。
京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，近40元收回距離遠熊。
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