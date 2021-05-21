柏傲莊III最快下周上載首張價單 至少涉179伙
2021年05月21日 12:46
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黃浩賢
再有鐵路新盤蓄勢待發。新世界發展(00017)等旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III已上載售樓說明書及開通項目網站。該公司營業及市務部總監黃浩賢預料，最快下周開放展銷廳及示範單位，並會上載首張價單，料涉不少於179伙，當中包括河景單位及一房至四房戶型，最快有機會於6月初展開首輪銷售。
售價方面，黃表示定價取向求價求量，推售速度會跟隨市場步伐，亦會參考同系列的第二期項目售價，加上今次項目是最後一期大圍站上蓋住宅項目，只餘800多伙，故首張價單將為以市價發售，並形容是「收藏價」。
戶型方面，今次項目全期共有892伙，包括96伙一房配開放式廚房戶，實用面積285至359方呎；229伙兩房配開放式廚房戶，實用面積419至477方呎；106伙兩房單位，實用面積472至534方呎；55伙三房一套戶，實用面積659至746方呎；226伙三房一套配儲物房單位，實用面積726至847方呎；127伙四房一套配工作間單位，實用面積945至1,022方呎；45伙四房兩套配工作間單位，實用面積1,210至1,676方呎；以及8伙頂層四房特色天台戶，實用面積1,022至1,695方呎。
項目展銷廳及示範單位將設於荃灣愉景新城，共設3個示範單位，分別為三房裝修和清水單位及四房清水單位。至於樓價方面，黃料下半年樓價會穩步上升，全年升幅可達5%至8%。