南韓5月首20日出口飆53%　汽車及石化產品外銷倍增

南韓海關局公布，5月1至20日出口較去年同期增長53.3%，晶片、汽車、石油、無線通訊設備的外銷均錄得增長；每日平均出口量亦增長59.1%，部分與去年基數低有關，惟與新冠肺炎疫情尚未爆發的2019年同期相比，今年5月首20日的平均出口量亦錄得60%的增長，顯示隨着主要經濟體大規模接種疫苗，經濟重啟令需求暢旺。

當中，記憶晶片出口按年增長26%。然而，其他領域更為突出，汽車和石化產品外銷分別激增146及149.7%，無線通訊設備出口也揚升64%。

按地區劃分，南韓5月首20天對美國出口增長87.3%；對歐盟出口增78.1%；對日本出口增30.6%；對最大市場中國的出口亦增25.2%。

韓華投資證券公司經濟學家Kim Jin-myoung認為，全球供應鏈走出疫情的打擊，需求似乎非常良好。來自美國的需求增長得特別強勁，無論是消費者還是企業都是如此。

至於南韓5月首20日的進口亦按年增長36%，期內貿易逆差為3.48億美元。

南韓將於6月1日公布完整的5月報告。