諾貝爾獎得主：比特幣是龐氏騙局　根本無實際作用

虛擬貨幣近日大玩過山車，幣價暴跌後急彈。曾將處擬貨幣形容為「邪教」，會不斷吸引信眾入教的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)再撰文，指比特幣根本是個「龐氏騙局」，但認為不會一下子崩潰。

克魯格曼指出，於2009年面世的比特幣，在過去12年來在正常的經濟活動中根本起不了作用，除了用於洗錢或向黑客支付贖金等。他表示，參加過無數個虛擬貨幣或區塊鏈相關的會議，總是詢問「這項技術解決了什麼問題？」，但至今仍未得到明確的答案。

克魯格曼稱，虛擬貨幣的推動者，最擅長講述艱深用語，透過高深晦澀的言辭去說服自己及其他人參與其中。例如「虛擬貨幣正提供一種革命性的新技術」或「政府發行的法定貨幣總有一天會崩潰」。等到一些早期投資者賺了大錢後，他們會以其「往績」不斷吸引新的投資者注入新資金，繼續推升虛擬貨幣價格，這看起來就像是投機泡沫或龐氏騙局。克魯格曼指出，長期運行的龐氏騙局只需要一個故事，而敘事正是虛擬貨幣幕後玩家最擅長的地方。

不過，克魯格曼認為，虛擬貨幣不一定會馬走向崩潰，因為對虛擬貨幣抱懷疑態度的人，同時也會質疑黃金作為高價值資產的可持續性，畢竟黃金面臨的問題與比特幣差不多，大家可能認為黃金是金錢，但它又確實缺乏任何與貨幣相關的屬性。