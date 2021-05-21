二手樓價指數按周升0.53%

中原城市領先指數CCL最新報184.65點，創88周(即2019年9月後)新高，按周升0.53%，連升5周，距離自己歷史高位相差3.06%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.31點，創90周新高，按周升0.19%，距離自己歷史高位相差2.28%。CCL(中小型單位)報184.85點，創88周新高，按周升0.25%，距離自己歷史高位相差2.81%。

CCL(大型單位)報183.61點，創90周新高，按周升2.09%，距離自己歷史高位相差4.34%。近5周豪宅樓價2升3跌，累升2.54%，走勢反覆向上。

復活節長假起計，CCL三大整體指數齊升5周，是103周(即2019年5月)以來首見。CCL累升2.61%，CCL Mass累升2.86%，CCL(中小型單位)累升2.63%。

近5周計，四區樓價三區升一區跌出現3次，兩區升兩區跌出現2次，繼續各自反覆向上。新界西CCL_Mass報172.64點，創94周新高，按周升0.10%，連升2周共1.76%。港島CCL_Mass報193.11點，創88周新高，按周升0.61%，連升2周共0.94%。九龍CCL_Mass報180.68點，創43周新高，按周升0.17%。新界東CCL_Mass報196.46點，按周跌0.29%，連升3周後回軟，指數上周創88周新高。

新界西CCL_Mass是四區中最接近自己的歷史高位，現時相差2.45%。港島CCL_Mass相差3.08%，九龍CCL_Mass相差4.25%，新界東CCL_Mass相差5.92%。

本周CCL七大指數齊升，兼齊創新高。新界西CCL_Mass創94周新高，CCL Mass及CCL(大型單位)同創90周新高，CCL、CCL(中小型單位)及港島CCL_Mass同創88周新高，九龍CCL_Mass創43周新高。復活長假後，樓價展開連升，兼且升勢顯著，展望今年中CCL有望逼近自己190.48點的高位。